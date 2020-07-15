شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” يكشف حقيقة دخول الشيخ في صفقة تبادلية لانضمام تراوري للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” عن أن اسم أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي ارتبط بالدخول في صفقة تبادلية مع بيراميدز تمهيدًا لانضمام البوركينابي ايريك تراوري نجم بيراميدز للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وتابع شبانه في برنامج "مع شبانه" على صفحات الخليج 365 الأهلي يدخل بالفعل في مفاوضات مكثفة لضم تراوري، إلا أن الصفقة تقترب من التأجيل للميركاتو الشتوي القادم لسببين الأول هو رغبة بيراميدز في الإبقاء علي تراوري علي الأقل في الموسم الجديد لكونه واحدًا من أهم نجوم الفريق وأكثرهم خطورة بالإضافة إلى أن الإدارة تعول على اللاعب كثيرًا للفوز بالنسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو الشرط الموضوع أمام اللاعب لكي يتم السماح له بالرحيل، وهنا عائق ثاني يأتي من ناحية الأهلي بسبب وجود 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق هناك 4 منهم لن يرحلوا لوجود حاجة فنية اليهم وهم أليو ديانج واليو بادجي وعلي معلول وجونيور أجاي في الوقت الذي تأكد رحيل جيرالدو بينما تواجه إدارة الأهلي صعوبة في تسويق وليد أزارو، خاصة أنه متبقي في عقده موسم واحد فقط ولا يوافق اللاعب على التجديد حتي الآن، بالإضافة إلى أنه في حالة موافقة بيراميدز علي بيع تراوري فلن يكون ذلك بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الأهلي حاليًا خاصة بعد ضم طاهر محمد طاهر والسعي للتعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي .

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أضاف شبانه في لايف الخليج 365 أن النادي الأهلي يناقش الموافقة على اعارة احمد الشيخ لبيراميدز ليكون بمثابة عربون ضم تراوري خلال الفنرة المقبلة، خاصة وان اللاعب يرغب في الرحيل للحصول على فرصة اللعب بشكل كامل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.