شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدفع المنتخبات الوطنية ضريبة تلاحم الموسمين بالدوري المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الخاسر الوحيد من استئناف النشاط الكروي في مصر واستكمال ما تبقي من الموسم الجاري الذى توقف بسبب كورونا قرابة 5 أشهر، هي المنتخبات الوطنية، التي بدأت تتحسس خطة إعدادها للاستحقاقات المقبل.

وعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، اجتماعات على مدار الأيام الماضية، من أجل مناقشة الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضى فى الفترة الأخيرة.

واتفق البدري ومعاونيه محمد بركات، مدير منتخب مصر، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر، على بحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

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وناقش الجهاز جميع الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق حسب احتياجات الفترة المقبلة.

كما استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ويرغب شوقى غريب فى خوض مباراتين وديتين داخل أو خارج مصر فى أكتوبر مع المنتخبات الأجنبية وتحديدًا التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، كما بدأ غريب فى التواصل مع أكثر من منتخب فى الوقت الحالى تمهيدًا لإنهاء الاتفاق على خوض المباراتين الوديتين.