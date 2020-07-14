شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: الفوز بـ«لا ليجا» أصبح مستحيلًا.. ولا يجب التحجج بـ«فار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، بأن تتويج فريقه بلقب «لا ليجا» هذا الموسم، أمر مستحيل.

ويحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت «فوز ريال مدريد على غرناطة بمثابة ضربة قوية للبارسا في سباق»لاليجا«هذا الموسم».

وأضاف «حتى أكون صادقًا، الفوز بالدوري الإسباني الآن أشبه بالمستحيل».

وعن سبب خسارة «لاليجا»، علق «مباراة إشبيلية جعلت كل شيء معقدًا بالنسبة لنا، وفي مباراة سيلتا فيجو فقدنا فرصتنا العظيمة».

وأكد سواريز «كنا سنظهر بشكل أفضل أمام أتلتيكو مدريد، حال فوزنا على سيلتا فيجو، ولكن تعرضنا لضربة قاضية، هدف أسباس في الدقائق الأخيرة جعلنا نتألم بشدة».

وشدد «لقب»لاليجا«حُسم بشكل كبير لصالح ريال مدريد، علينا التركيز على لقب دوري أبطال أوروبا، من أجل هيبة برشلونة».

ونوه «لم نخسر لقب»لاليجا«بسبب تقنية الفيديو، نحن من تركنا اللقب يهرب من أيدينا، لا أعذار ولا يجب التحجج بالفار، يتوجب علينا أن ننتقد أنفسنا».

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وأوضح «لاوتارو لاعب عظيم يقدم مستويات كبيرة في إنتر ميلان، ليس من السهل أن تأتي من الأرجنتين إلى إيطاليا وتظهر جميع قدراتك في دوري معقد مثل الكالتشيو».

وختم سواريز «إذا جاء لاوتارو إلى برشلونة، سنحاول مساعدته وجعله يتأقلم حتى يشعر بالراحة».