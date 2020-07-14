شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزارة الرياضة على شكوى الأهلي ضد لافتة «الزمالك نادي القرن الحقيقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضية أنها تحركت على الفور تجاه الشكوى التي أرسلها النادي الأهلي لمطالبة الوزارة بالتدخل لإزالة لافتة «نادي القرن الحقيقي» التي تم تعليقها على أسوار نادي للزمالك.
وأكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن شكوى النادي الأهلي التي تلقتها الوزارة، اليوم الثلاثاء، ضد لافتة نادي للزمالك، تمت إحالتها للشؤون القانونية المنوطة ببحث هذه الشكاوى، والإفادة بالرد على ما تضمنته الشكوى بالشكل القانوني.
وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعرب عن أمله في أن يسود الهدوء والوئام بين الجميع، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية.
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