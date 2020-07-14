شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتقدم بهدف أمام نوريتش في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي تشيلسي ونوريتش سيتي بتقدم البلوز بهدف مقابل لاشئ، أحرزه المهاجم الفرنسي جيرو من عرضية متقنة من زميله بوليزيتش.
سيطر فريق تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكن دون خطورة على مرمى المنافس، حتى جاء هدف جيرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ويستضيف تشيلسي نظيره نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودخل البلوز اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد نوريتش سيتي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج، حيث حسم أمر هبوطه رسمياً.
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