شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 58 عامًا.. بروتوكول لتطوير استاد دمنهور الرياضي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضي مع وزارة الشباب والرياضة وشركة «استادات»، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال التطوير بنهاية عام 2021، ويأتى ذلك ضمن إعلان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن تطوير 15 استادًا في عدد من محافظات الجمهورية في إطار التوجه العام للدولة بالاهتمام بالأقاليم ودعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية وجعلها قادرة على تنظيم واستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به بما يلبى مطالب أهالى المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بتقديم الدعم لتنمية وتطوير كافة المؤسسات والصروح والأندية ومراكز الشباب في دائرة المحافظة باعتباره المؤسسات الرياضية متنفسًا رئيسيًا للشباب لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، وياتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بمدن الأقاليم وتنميتها رياضيا لدعم ورعاية الشباب وتوجيه طاقاتهم والاهتمام بمواهبهم وميولهم واعدادهم واستثمار طاقة الشباب الجسدية والفكرية والنفسية.

وقال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة، إن استاد دمنهور الرياضى لم يشهد أي أعمال تطوير أو إضافة منذ عام 1962 وحتى الان، موضحًا أن أعمال التطوير تتضمن إزالة المدرجات والأسوار الداخلية والخارجية ورفع كفاءة الملاعب وانشاء حمامات سباحة وملاعب تنس واسكواش وملاعب رياضية ونادى اجتماعب ومحلات بسور الاستاد وكذا تطوير الصالة المغطاة.

محافظ البحيرة يوقع بروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضى

محافظ البحيرة يوقع بروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضى

محافظ البحيرة يوقع بروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضى

محافظ البحيرة يوقع بروتوكول تطوير استاد دمنهور الرياضى