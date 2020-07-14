شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع قيمة صفقة رمضان صبحي إلى 3 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفعت إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قيمة العرض المالى الخاص بصفقة شراء رمضان صبحى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، إلى ٣ مليون يورو في محاولة أخيرة للتعاقد مع اللاعب نهائيا، وتنتظر الإدارة رد النادى الإنجليزى على العرض الجديد لحسم الموضوع الذي شغل بال الجميع داخل الفريق، خصوصا رينيه فايلر، الذي شدد على ضرورة الاحتفاظ باللاعب لعدم قناعته باللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزه، وتحاول لجنة التعاقدات التي يترأسها أمير توفيق النجاح في إقناع النادى الإنجليزى بتخفيض المبلغ بعدما حدد 7 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب، كما تواصل لجنة التعاقدات مفاوضاتها مع الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى الذي دخل دائرة اهتمام الجهاز الفنى مؤخرا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، لحسم صفقة انتقال المدافع الدولى باهر المحمدى لصفوف الفريق الأحمر خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول بالأهلى أن الاجتماع سيشهد تقريب وجهات النظر بين الخطيب وعثمان، حيث طلب الإسماعيلى مبلغ 40 مليون جنيه نظير انتقال المحمدى للأهلى، في حين يعرض الأهلى مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة لاعبين من ضمنهما أجنبى والأقرب هو الأنجولى جيرالدو، بينما استقر الرأى على عودة وليد أزارو لاعب الفريق بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الاتفاق السعودى التي تنتهى في أكتوبر المقبل، وذلك في حالة فشل تسويقه لناد آخر، وتحاول لجنة التخطيط إقناع فايلر بضرورة الاحتفاظ باللاعب وذلك بسبب رفض المدرب عودة اللاعب.

على الجانب الآخر، يواصل رينيه فايلر، المدير الفنى، عقد الجلسات الفردية مع اللاعبين للاستماع إلى مطالبهم ومطالبتهم بالاجتهاد وفتح صفحة جديدة قبل استئناف الدورى، حيث يرغب المدير الفنى في حل أي مشاكل بالفريق خلال فترة التحضير الحالية، وعقد فايلر جلسة مع حراس المرمى، الاثنين، تضمنت نصائح فنية بجانب التأكيد عليهم بضرورة التعاون وبذل مزيد من المجهود خلال الفترة المقبلة، وتقرر رفع الحمل التدريبى للاعبين خلال الأيام المقبلة للوصول بالجميع إلى فورمة عالية تمكنهم من الظهور بمستوى جيد في المباريات الرسمية، وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق منافسة شرسة بين اللاعبين، وحرص الجهاز الفنى على تنفيذ التدريبات الخططية في مران الفريق على ملعب التتش، وقسم رينيه فايلر اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية، كما خصص الجهاز الفنى فقرة في المران للتدريب بالكرات الطبية ضمن البرنامج البدنى الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة مطولة مع محمد محمود، لاعب الفريق، على هامش المران، الاثنين، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التقدم في برنامجه التأهيلى، الذي يخوض مراحله الأخيرة قبل العودة للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق.