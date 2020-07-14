شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: ريال مدريد يحرض «مبابي» ضد باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تحرض كليان مبابي على عدم التجديد مع باريس سان جيرمان والذي سينتهي في صيف 2022، لتسهيل مهمتها في التعاقد معه.

ويعلم النادي الملكي أن ضم مبابي هذا الصيف سيكون صعبا للغاية بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النادي الملكي طلب من مبابي عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان والذي سينتهي في صيف 2022.

ولفتت إلى أن مسؤولي الريال يستهدفون بهذه الخطوة أن يكون موقفهم قويا عند التفاوض لشراء مبابي في صيف العام المقبل 2021 وقبل عام واحد من انتهاء تعاقد المهاجم الفرنسي الشاب.

يذكر أن مبابي انضم لصفوف الفريق الباريسي في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

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