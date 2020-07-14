شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021.

ويعلن محمود سعد، المدير الفني للجبلاية، عن المسابقات خلال المؤتمر الذي سينطلق في الثانية عشر والنصف ظهرًا بالمقر الرئيسي للاتحاد.