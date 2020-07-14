تشيلسي يعزز مركزه الثالث بفوز صعب امام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

‎ ضمن فعاليات الجولة 36 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز " البريمرليغ "، عزز نادي ​تشيلسي​ من مركزه الثالث بفوز مهم أمام صاحب المركز الأخير نادي ​نورويتش سيتي​ وبواقع 1-0 على ارضية ملعب الستامفورد بريدج وعانى البلوز بشكل كبير قبل ان يخطف اوليفيه جيرو هدف الفوز ليعزز البلوز من وضعيته في ظل صراعه الكبير مع ليستر سيتي ومانشستر يونايتد على خطف المركز الثالث.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو البلوز سيطرتهم المطلقة على مجرياته وسط تكتل دفاعي للاعبي نورويتش في مناطقهم الدفاعية ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي البلوز حيث سنحت لهم بعض الفرص ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي نوريتش صعّب من مهمة أصحاب الارض بشكل كبير، وبدوره لم ينجح لاعبو نوريتش من القيام بأي ردة فعل تذكر في هذا الشوط حيث غابت خطورتهم بشكل كبير في ظل تفوق لاعبي البلوز، ورغم سيطرة واستحواذ ابناء المدرب فرانك لامبارد الا انهم فشلوا في تهديد مرمى الخصم بمحاولات جدية لخطف هدف التقدم ولعلّ محاولة كريستيان بوليسيتش هي الأخطر حيث سدد النجم الشاب تسديدة قوية انقذها الحارس تيم كرول ببراعة كبيرة ليحرمه من هدف التقدم ولم تشهد الدقائق الاخيرة فرص خطرة من الجانبين حيث انحصر الصراع خارج مناطق نورويتش قبل أن ينجح اوليفيه جيرو من خطف هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 47 برأسية جميلة وعرضية رائعة من بوليسيتش لينتهي هذا الشوط بتقدم تشيلسي وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو تشيلسي ضغطهم المستمر على مرمى نورويتش وكان ابناء المدرب فرانك لامبارد قريبين من خطف هدف ثاني ولكن رأسية جيرو مرت فوق العارضة وبدوره تحسن اداء لاعبي نورويتش حيث نجحوا في شنّ بعض المرتدات الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم، وحافظ لاعبو تشيلسي على سيطرتهم على الكرة ولم يمنحوا خصمهم أي مجال للتنفس لتغيب خطورة لاعبي الكناري بشكل كبير وبدوره غابت خطورة لاعبي البلوز بشكل كبير على مرمى الحارس تيم كرول في ظل التكتل الدفاعي للاعبي الخصم، وفي الدقائق الـ 15 الاخيرة حاول مدربي الفريقين اجراء التبديلات في صفوفهم وكان للاعبي تشيلسي فرصتين ذهبيتين لخطف هدف ثاني في اللقاء ولكن الحارس تيم كرول تصدى لمحاولة خطيرة من كريستيان بوليسيتش قبل ان يواصل الحارس الهولندي تألقه بتصديه لمحاولة خطيرة من ماركوس الونسو وبدوره لم ينجح لاعبو نورويتش من القيام بأي ردة فعل لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وبواقع 1-0.