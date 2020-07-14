وايلدر: فاردي يستمر في التقدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

عبر المدير الفني لنادي ​شيفلد يونايتد​ ​كريس وايلدر​ عن اعجابه بالمهاجم ​جيمي فاردي​ لاعب ​ليستر سيتي​.

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وقال وايلدر في تصريحات صحفية:" حسنًا ، أنت تعرف ما لم تكن أنت لأنك لم تفعل ذلك. لم تنهض من على القماش كما فعل جيمي فاردي. لم تذهب لإثبات نفسك وتأخذ النكسات وتستمر في العودة ".

وتابع:" اذن أنت تستحق أن تكون في الحانة مع المهنة التي مررت بها ، وليس التي حصل عليها جيمي فاردي ، لذا اصمت! لقد حصلت على بعض الأصدقاء من هذا القبيل الذين أود أن أقول لهم أن أكون هادئًا بين الحين والآخر وأخبرهم أن يعودوا إلى مكانهم".

واتم:"جيمي يواصل التقدم ، يستمر في التسجيل ، لذا فهو يستحق كل ما يأتي في طريقه".