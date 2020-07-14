- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وايلدر: فاردي يستمر في التقدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
عبر المدير الفني لنادي شيفلد يونايتد كريس وايلدر عن اعجابه بالمهاجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
وقال وايلدر في تصريحات صحفية:" حسنًا ، أنت تعرف ما لم تكن أنت لأنك لم تفعل ذلك. لم تنهض من على القماش كما فعل جيمي فاردي. لم تذهب لإثبات نفسك وتأخذ النكسات وتستمر في العودة ".
وتابع:" اذن أنت تستحق أن تكون في الحانة مع المهنة التي مررت بها ، وليس التي حصل عليها جيمي فاردي ، لذا اصمت! لقد حصلت على بعض الأصدقاء من هذا القبيل الذين أود أن أقول لهم أن أكون هادئًا بين الحين والآخر وأخبرهم أن يعودوا إلى مكانهم".
واتم:"جيمي يواصل التقدم ، يستمر في التسجيل ، لذا فهو يستحق كل ما يأتي في طريقه".
كانت هذه تفاصيل خبر وايلدر: فاردي يستمر في التقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.