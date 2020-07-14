ارتيتا: السيتي يستحق المشاركة في دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

اكد المدير الفني لنادي ​ارسنال​ ​مايكل ارتيتا​ الى ان ​مانشستر سيتي​ يستحق المشاركة في ​دوري ابطال اوروبا​.



وقال ارتيتا في تصريحات نشرتها شبكة فوتبول لندن: "لا شك في ما حدث، مانشستر سيتي يستحق تمامًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأن ما فعلوه على أرض الملعب أمر لا جدال فيه".

وأضاف: "لقد نظر المختصون في المسألة وقرروا أن مانشستر سيتي لم يرتكب أي خطا، ومن ثم هناك أمور واضحة وشفافة، سيشارك في دوري الأبطال لأنه يستحق بناءً على ما فعله على أرض الملعب، وخارجه أيضًا".