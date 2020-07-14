شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريز: الفوز على غرناطة رائع للغاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 كشف موقع ديفنسا سنترال الإسباني عن تصريحات رئيس ​ريال مدريد​ ​فلورنتينو بيريز​ بعد فوز الملكي على ​غرناطة​ بنتيجة 2 – 1ضمن منافسات الجولة الـ 36 من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم، ما جعل الفريق الملكي على مسافة خطوة واحدة فقط للفوز بلقب الليغا هذا الموسم في حال حصلوا على النقاط الثلاث مرة أخرى امام فياريال على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة وأوساسونا.

واوضح الموقع ان بيريز قال: "قبل 12 شهرًا لم أكن لأصدق ذلك"، ليضيف: "كل شيء يستحقه زيزو"، مدركًا أهمية الانتصار على غرناطة.

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