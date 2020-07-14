سواريز: تقنية الفيديو ليست سبب خسارتنا للقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

اكد المهاجم ​لويس سواريز​ لاعب نادي ​برشلونة​ ان تراجع مستوى الفريق كان السبب الوحيد في خسارة لقب الدوري.

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وقال سواريز في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو:" أعتقد أنه يجب أن ندرك أن الأداء الذي قدمناه أمام فياريال هو المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه حين نريد أن نناضل من أجل أشياء مهمة مثل دوري الأبطال، يمكننا تحقيق الهدف، كانت المباراة ضد فياريال رسالة مفادها أنه إذا أردنا القيام بذلك يمكننا تحقيقه".

وتابع:" صحيح أن مستوانا انخفض أمام إسبانيول ويجب أن ننتقد أنفسنا، وأمام بلد الوليد لعبنا شوط أول رائع، ولكن في الشوط الثاني بسبب المنافس فقدنا الكرات ولم نخلق الفرص، وهو ما يجعلنا ننتقد أنفسنا ونستعد لما يأتي بعد ذلك".

وواصل:"خسارتنا لليغا ليست بسبب تقنية الفيديو ، تركنا اللقب يهرب من أيدينا، لا توجد أعذار، وعلينا الفوز في المباراتين القادمتين من أجل اسم ومكانة برشلونة، ثم التركيز بشكل كامل على اللقب الوحيد الذي يمكن المنافسة عليه وهو دوري الأبطال، الخطأ في مباراة واحدة يكلفك الكثير لذلك علينا أن نكن متيقظين للغاية وسنحتاج لجهود الجميع من أجل هذا اللقب".