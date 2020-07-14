ريال مدريد يدعو مشجعيه لعدم التجمع بحال التتويج باللقب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
طالب نادي ريال مدريد الإسباني مشجعيه بعدم التجمع في ساحة سيبيلس في حال حصولهم على لقب الدوري الإسباني الخميس بعد مواجهة فياريال.
وأوضح النادي الملكي في بيان: "ندرك جميعاً الحالة الصعبة التي نمر بها والجهود المبذولة عبر المجتمع لمواجهة تأثير فيروس كورونا، تلعب كرة القدم دورها أيضاً في ذلك، وبمساعدة الجميع، تمكنا من استئناف المنافسة في ظروف بالغة التعقيد".
وأضاف: "مع تبقي جولتين فقط على نهاية الليغا يملك فريقنا ونادي برشلونة فرصة التتويج وعليه في حال توج ريال مدريد بطلاً، لن يقوم لاعبونا بزيارة نقاط الاحتفال المعتادة، على وجه الخصوص، بلازا دي سيبيليس وبالتالي نطلب من أعضاء النادي وأنصارنا أنه في حالة تأميننا اللقب أن لا يتجمعوا في هذه الأماكن، علينا جميعاً أن نساهم كما كان الحال حتى الآن وأن نظهر أقصى قدر من المسؤولية لتجنب خطر العدوى".
وختم البيان: "ندرك أن الوضع الحالي يلزمنا بتكثيف التدابير الاحترازية، يشعر ريال مدريد بواجب توجيه هذه الدعوة لإظهار المسؤولية القصوى، وباعتقاد راسخ بأن أي انتصار محتمل يجب ألا يؤدي إلى خطوة كبيرة إلى الوراء في المعركة التي نخوضها جميعاً ضد الوباء".
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