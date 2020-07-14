سانتار كلارا يتخطى افيس بثلاثية في الدوري البرتغالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 تخطى نادي ​سانتا كلارا​ ضيفه ديسبورتيفو أفيس بنتيجة 3 - 0 ضمن المرحلة 32 من ​الدوري البرتغالي​ الممتاز لكرة القدم.

Advertisements سجل الأهداف الثلاثة لنادي سانتا كلارا كل من زي مانويل وسريزان وكارلوس جونيو في الدقائق 21 و28 و74. هذا الفوز رفع رصيد سانتا كلارا إلى 41 نقطة في المركز التاسع وظل أفيس في المركز الـ18 الأخير برصيد 17 نقطة بعدما تأكد هبوطه للدرجة الثانية. يذكر ان البرتغال سوف تستضيف مباريات دوري ابطال اوروبا لكرة القدم من دوره الربع نهائي.

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