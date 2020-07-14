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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري: يوفنتوس لا يعاني من مشكلة في هز الشباك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
أكد مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري أن فريقه لا يعاني من مشكلة تهديفية وذلك قبل مواجهة ساسولو ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.
وأوضح ساري في مؤتمر أن بونوتشي يعاني من إصابة: "يعاني بونوتشي من مشكلة في قدمه، دعنا نرى ما إذا كان قد تحسن ونتحقق مما إذا كان من المناسب السماح له باللعب أو إذا كان بحاجة إلى الراحة".
وعن غياب كيليني عن المشاركة بسبب إصابة الرباط الصليبي، أفاد: "للأسف افتقدنا كيليني هذا الموسم، الاضطرار إلى التأقلم بدون هذا اللاعب المهم لعدة أشهر أمراً صعباً، هو لاعب حاسم، كان يتدرب مع الفريق لمدة خمسة أيام، أراه يتطور وسيتمكن في المستقبل من المساهمة، لن يلعب 90 دقيقة، لكنه يتطور".
ولدى سؤاله عن السجل التهديفي أشار ساري: "أعتقد أن الفريق سجل 17 هدفا في 6 مباريات، لا أرى ذلك على أنه مشكلة بالنسبة لنا الآن، لدينا العديد من اللاعبين الذين يتطورون ويمكنهم تسجيل المزيد من الأهداف في المستقبل، مثل بينتانكور ورابيو".
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