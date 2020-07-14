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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيجز يكشف أسباب نجاح السير أليكس فيرغسون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
تحدث اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد ريان غيغز عن اسباب نجاح المدرب الاسطوري للنادي اليكس فيرغسون.
كلام غيغز جاء في تصريحات لصحيفة ذا صن: كان لديه كل شيء كمدرب، العنصر البشري كان ضخمًا، كيف يمكن الحصول على أفضل النتائج من هؤلاء اللاعبين العظماء.
وتابع:"متى يمنحك مجفف الشعر الشهير ، حيث سيكون يصرخ عليك بهذا القرب ، ولكن أيضًا عندما يضع ذراعه حولك".
وواصل:" في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، توجه فيرجسون إلى إشراك ثلاثة أو أربعة لاعبين لم يسبق لهم اللعب".
واكمل: "إريك كانتونا، بريان روبسون، وكريستيانو رونالدو، وروي كين والآخرون، كانوا جميعًا لاعبين لديهم أسلوبهم الخاص".
واضاف:" لقد كان سيدًا في علم النفس ، كان سيدًا في الحصول على أفضل النتائج من بعض الأفراد مثل ما إذا كان يجب وضع ذراع حولهم".
وأتم: إذا كان سيقدم لهم صاروخًا في منتصف الوقت أو في نهاية المباراة أو تركهم خارجًا مع العلم أن اللاعب سيتفاعل بشكل إيجابي .
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