جيجز يكشف أسباب نجاح السير أليكس فيرغسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

تحدث اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد ​ريان غيغز​ عن اسباب نجاح المدرب الاسطوري للنادي ​اليكس فيرغسون​.



كلام غيغز جاء في تصريحات لصحيفة ذا صن: كان لديه كل شيء كمدرب، العنصر البشري كان ضخمًا، كيف يمكن الحصول على أفضل النتائج من هؤلاء اللاعبين العظماء.

وتابع:"متى يمنحك مجفف الشعر الشهير ، حيث سيكون يصرخ عليك بهذا القرب ، ولكن أيضًا عندما يضع ذراعه حولك".

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وواصل:" في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، توجه فيرجسون إلى إشراك ثلاثة أو أربعة لاعبين لم يسبق لهم اللعب".

واكمل: "إريك كانتونا، بريان روبسون، وكريستيانو رونالدو، وروي كين والآخرون، كانوا جميعًا لاعبين لديهم أسلوبهم الخاص".

واضاف:" لقد كان سيدًا في علم النفس ، كان سيدًا في الحصول على أفضل النتائج من بعض الأفراد مثل ما إذا كان يجب وضع ذراع حولهم".

وأتم: إذا كان سيقدم لهم صاروخًا في منتصف الوقت أو في نهاية المباراة أو تركهم خارجًا مع العلم أن اللاعب سيتفاعل بشكل إيجابي .