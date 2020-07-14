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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير.. اي سي ميلان يتعاقد مع سيمون كاير من اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
اكدت تقارير صحفية ايطالية ان نادي ميلان الايطالي تعاقد مع المدافع الدنماركي سيمون كاير من اشبيلية الاسباني بعد ان لعب معه هذا الموسم على سبيل الاعارة.
اللاعب وصل الى النادي الايطالي على سبيل الاعارة مع افضلية شراء مقابل 3.5 مليون يورو وهذا القرار اتخذه النادي الايطالي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب الدنماركي.
اللاعب شارك في 14 مباراة مع الميلان هذا الموسم واصبح عنصرا اساسيا في تشكيلة المدرب بيولي ومن المتوقع ان يبقى اساسيا بجوار رومانيولي في خط دفاع الروسونيرو.
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