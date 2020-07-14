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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وديا النجم الساحلي يفوز برباعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
تخطى النجم الساحلي التونسي نادي مستقبل الرجيش الصاعد حديثا للدوري التونسي الممتاز بنتيجة 4 - 1 في المباراة الودة التي جمعت الناديين.
وسجل الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 17 والجزائري رضوان زردوم في الدقيقة 22 الفينزويلي داروين غونزاليز في الدقيقة 42 وأيوب عياد في الدقيقة 44 اهداف الترجي بينما سجل مستقبل الرجيش هدفه من ركلة جزاء في اللحظات الاخيرة من المواجهة.
وسيخوض النجم الساحلي مباراة ودية أخرى ضد فريق هلال الشابة ضمن الاستعدادات لعودة الحياة الى كرة القدم التونسية بعد فيروس كورونا.
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