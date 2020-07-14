شكرا لقرائتكم مصير إيهاب جلال من البقاء بالمقاصة أو الرحيل في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئولو بنادي المقاصة، عن مصير إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي من الاستمرا في قيادة المقاصة بالموسم الجديد او يرحل في ظل ظروف النادي المالية الصعبة، وصعوبة تحقيق الإدارة لطموحاته في المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة بجدول الدوري كما فعلها في ولايته الأولى بتدريب أبناء الفيوم.

وشدد المصدر على أن ايهاب جلال المدير الفني للفيق مستمر في منصبه ولا نية لرحيله عن الفريق بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق اليومي في الفترة الحالية، وتسببت في تأخر صرف مستحقات اللاعبين، وخروج أنباء تؤكد نية الإدارة في بيع النادي النادي لأحد المستثمرين.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة صرف راتب شهر من مستحقات اللاعبين، وتجهز مبلغ آخر من أجل سداد جزء آخر من مستحقات اللاعبين.

على جانب آخر، ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

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ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.