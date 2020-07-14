شكرا لقرائتكم لاعب المقاصة يستعد لفسخ عقده بسبب مستحقات 7 شهور متأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أوغندية أن خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة يستعد لفسخ عقده مع النادي الفيومي خلال الفترة القادمة، بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية المتأخرة، في ظل معاناة النادي الفيومي من مشاكل مالية.

وأكد موقع موقع Kawowo الاوغندي، أن لاعب الخط الوسط الدولي الاوغندي خالد اوتشو يستعد لفسخ تعاقده مع ناديه مصر المقاصة بسبب مستحقاته المتأخرة لمدة 7 شهور.

ترددت أنباء خلال الفترة المقبلة عن نية مسئولي النادي في بيع النادي لأحد المستثمرين في الفترة القادمة، في ظل الضائقة المالية التي يعاني ننها النادي، خاصة بعد انفصاله عن الشركة الأم "المقاصة للأوراق المالية، وتبعيته لشركة المقاصة سبورت، والمتخصصة في الاستثمارات الرياضية.

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قال مصدر مسئول داخل نادي المقاصة أنه لا نية لبيع نادي المقاصة كونه نادي أهلي ومحل اقامته الفيوم ، ولكن القصة القصة تتلخص في ان شركة المقاصة سبورت المسئولة عن ادارة النادي تنوي بيع حصتها في النادي، مشيرا الى أن الشركة تملك الحصة الأكبر في النادي بنسبة 71% من اسهم النادي جميعها.

نفى المصدر وجود نية لدى إدارة النادي في بيع اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل توفير سيولة مالية وتخطي الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة والتي لا تجد موارد للصرف على النادي، باعبار أنها كانت تعتمد على حقوق الرعاية والبث وبيع اللاعبين ودعم الشركة الأم في الاتفاق على النشاط الرياضي بالنادي.