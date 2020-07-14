شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب الرد الرسمي من بيراميدز بشأن صفقة ضم نبيل عماد دونجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك الرد الرسمي من نادي بيراميدز بشأن صفقة ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد، حيث حصل الزمالك علي موافقة اللاعب علي الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي جميع التفاصيل مالية للعقد ومدة التعاقد ، ويتبقي موافقة بيراميدز قبل الحصول علي توقيع اللاعب رسميا وإعلان الصفقة، ف المقابل يسعى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على اتمام انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط دونجا بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد، وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن دونجا يقوم بالضغط على مسئولو بيراميدز لإقناعهم بالموافقة على رحيله وانتقاله لصفوف الزمالك، لاسيما وأن رغبة اللاعب كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد.

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أضاف المصدر، أن إدارة بيراميدز لم تتلقى حتى الأن أى خطابات رسمية من أجل الحصول على خدمات دونجا، ومن المنتظر أن يتم مناقشة العرض من الناحية المادية فور تلقى المفاوضات الرسمية.

وينتظم لاعبو نادى الزمالك المقام حاليًا فى معسكر برج العرب استعدادًا للدورى العام، حيث انضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، والذى كان قد تعرض فى وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية ويستكمل شفاءه، كما عاد فرجانى ساسى إلى الفريق بعدما كان قد سافر فى بداية أزمة كورونا إلى تونس، ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقى فى وقت قريب للانتظام فى تدريبات الزمالك، حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين.