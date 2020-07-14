شكرا لقرائتكم إنفو جراف .. مشوار الزمالك في الموسم الحالي قبل أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق الكرة الأول في الاستعدادات الجدية لعودة التدريبات استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث خضع بعض لاعبي الفريق لقياسات بدنية تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور محمد أسامة ، فيما خضع اللاعبون لإجراءات مسحة كورونا أمس علي ان تظهر نتيجتها رسميا خلال الساعات المقبلة.

ويستعرض "الخليج 365" أهم أرقام فريق الزمالك في الموسم الحالي محليا وافريقيا قبل فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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