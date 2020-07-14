شكرا لقرائتكم شبانه يكشف تفاصيل العرضين المقدمين للزمالك بشأن ضم دونجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن نادي الزمالك تلقي عرضين من وسطاء صفقة ضم نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز للإنضمام للقلعة البيضاء يأتي العرض الأول بضم اللاعب من ناديه مقابل سداد 30 مليون جنيه بينما جاء العرض الثاني بضم اللاعب مقابل ٢٥ مليون جنيه وعرض خدمات ثنائي من لاعبي الأبيض المعارين علي بيراميدز.

أضاف شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن إدارة الزمالك تناقش عروض الوسطاء من أجل الدخول في تفاوض لحسم الصفقة خاصة بعد عقد جلسة مع اللاعب شهدت الاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق الأبيض ، وهو ما أكده أمير مرتضى المشرف على الكرة في تصريحات سابقة له .

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.