شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مرتضى منصور مش متهم في قضية الفيديو المسيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع الإعلامي خالد الغندور، عن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في واقعة الفيديو المسيء الذي تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية بشأن سب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وقال خالد الغندور، في مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: إن مرتضى منصور رئيس النادي نفى جملة وتفصيلا ما تم تداوله في الفيديو.

وشدد خالد الغندور، على أنه وعقب نهاية بطولة أمم أفريقيا وتحديد بعام 2009 جاءه كريم حسن شحاتة الإعلامي الشهير لتسجيل صوته فقط في مسلسل إذاعي وأنه سيتم الوصول الى النبرة وضبطها والمسئولين وقتها سيقومون بوضع ذلك في السيناريو بدون أن أذهب.

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وأذاع الغندور، فيديو يؤكد أنه الحقيقي وأن الصوت التي تم تداوله في الفيديو المسيء مركب وبالتالي أطالب الجميع التأكد من شكواهم خاصة أن مرتضى منصور نفسه أعلن أنه مفبرك وأنه يقدر ويحترم النادي الأهلي بالشكل اللائق.

وتحدث خالد الغندور، عن أنه سبق وأن تلقى مكالمة هاتفية من شخص يتحدث باللهجة القطرية يهدده فيها الا انه أغلق تليفونه وأن الأمر يعد مجموعة من الحروب التي يتعرض لها رئيس النادي.

واستطرد خالد الغندور في حديثه قائلاً: "مرتضى منصور نفسه يتمنى تحقيقات النائب العام ليؤكد أن الفيديو مفبرك خاصة وأنه يشعر بالظلم ونفس الحال الخطيب لجأ للقضاء ليتأكد هو الآخر حتى يحافظ على حقوقه".

وأشار الغندرو إلى أن رئيس نادي الزمالك ليس متهم في القضية لكن من فبرك الفيديو هو المسئول وأن أعداء رئيس الزمالك يستغلون كل ما يستطيعون للنيل منه.