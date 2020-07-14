شكرا لقرائتكم شبانة: بنفيكا البرتغالي يقف حائلا قويا امام الأهلي لتدعيم جبهتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن نادي بنفيكا البرتغالي يقف حائلا قويا امام الأهلي لتدعيم جبهتيه اليمني واليسري، بعد اهتمام النادي البرتغالي بـ2 لاعبين يعدان من أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد ، على رأسهم رمضان صبحي جناح ايسر هيدرسيفيلد الانجليزي والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم والذى يعد أحد أهم أهداف نادي بنفيكا في الوقت الذي يسعى الأهلي لضم اللاعب نهائيا بمجرد انتهاء فترة الاعارة.

تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " عبر برنامج مع شبانه : نفس الحال ينطبق على كريم فؤاد ظهير ايمن النجوم المعار لانبي والذي يعد واحد من اهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتعويض رحيل احمد فتحي والذي وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، حيث يرغب بنفيكا ايضا في قضاء كريم فؤاد لفترة معايشة هناك، تمهيدا لضمه بشكل رسمي.

لمتابعة لايف محمد شبانه

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أضاف شبانه فى لايف " اليوم السابع "أن رحيل رمضان صبحي عن الاهلي الموسم المقبل ستكون خسارة كبيرة على الرغم من التدعيمات الكبيرة للأهلي مؤخراً بضم طاهر محمد طاهر من المقاولون و من قبله محمود كهربا من الزمالك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.