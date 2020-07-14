شكرا لقرائتكم سلبية جميع نتائج المسحة الرابعة للاعبي سموحة والجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت نتائج المسحة الطبية الرابعة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري بقيادة حمادة صدقي، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات وكانت نتيجة المسحات الطبية الأولى والثانية والثالثة في فريق سموحة، التي اجريت في الايام الماضية، جاءت سلبية.

ويواصل فريق سموحة، تدريباته استعدادا لمباريات الدوري الممتاز، والمقرر ان يدخل الفريق معسكر مغلق الاسبوع المقبل، لتجهيز اللاعبين لمسابقة الدوري وكانت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، أعلنت عن عودة مسابقة الدوري الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل، بالمباريات المؤجلة و أن مسابقة الدوري الممتاز متوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة غربلة اللاعبين المحترفين بالفريق خلال باقى مباريات الدورى المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل حتى يقوم بكتابة احتياجاته بنهاية الموسم فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبين أفارقة دوليين للإستفادة منهم بالشكل الكافى وتقديمها إلى مجلس إدارة النادى.

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ويضم فريق سموحة عدد من اللاعبين الأفارقة لم يستفد منهم بالشكل المطلوب ولم يلفت أى من اللاعبين الأنظار خلال الموسم الكافى على الرغم من أن الفريق السكندرى كان معروف عنه تعاقده مع لاعبين من الطراز الأول ومنهم من احترف أوروبيا من بوابة سموحة.

من ناحية أخرى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تحدد يوم 23 يوليو الحالى موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال اأفريقيا، وأضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.

ينتظر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى تحديد مواعيد استكمال الدورى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد موعد المعسكر المغلق الذى سيقيمه الفريق بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المسابقة بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى من منتصف مارس الماضى.

وأعلن الجهاز الفنى لسموحة عن إقامة ثلاث وديات مع الأهلى وحرس الحدود والاتحاد السكندرى لتجهيز اللاعبين على الشكل الأمثل، فى ظل تراجع المستوى الفنى والبدنى جراء الراحة التى حصل عليها اللاعبون.