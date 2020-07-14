شكرا لقرائتكم شبانه: اتحاد الكرة تلقى اتصالات من مسئولين في الامارات لاستضافة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تلقت ، اتصالات من مسئولين في الاتحاد الاماراتى لكرة القدم يطلبون فيه استضافة مباراة السوبر المصرى التي تجمع بين بطل الدورى وبطل كأس مصر للمرة الخامسة حيث سبق للإمارات استضافة السوبر المصرى 4 مرات من قبل.

لمتابعة لايف محمد شبانه

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تابع شبانه في برنامج "مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن مسئولو اتحاد الكرة أكدو لمسئولى الاتحاد الاماراتى أنه حتى الأن لم يتم تحديد موعد مباراة السوبر وأن الأولوية حاليا لاستئناف الدورى وانهائه في أكتوبر المقبل، ثم تحديد موعد مباراة السوبر ومباريات كأس مصر بعد ذلك .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.