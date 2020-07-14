شكرا لقرائتكم شاهد.. وليد سليمان يستعين بمضخات المياه في التتش لكسر حرارة الجو المرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي بمضخات المياة في التتش المخصصة لرش الملعب، في التغلب على حرارة الجو المرتفعة خلال تدريبات الفريق الأحمر التي أقيمت مساء اليوم، استعداداً لاستئناف النشاط الكروي يوم 6 أغسطس المقبل، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقف بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشرت صفحة الأهلي صور لوليد سليمان وعلقت عليها، "هذا ما نتمناه جميعاً لمواجهة حرارة الجو الشديدة".



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وخاض فريق الأهلي مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم 23 يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للارتباطات المقبلة.

على صعيد متصل، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.