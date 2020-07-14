إلغاء دورة بازل بسبب فيروس كورونا المستجد

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ألغيت دورة بازل السويسرية الدولية لكرة المضرب التي كانت مقررة بين 24 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "عدم اليقين الطبي والاجتماعي والاقتصادي" في مواجهة وباء "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنه المنظمون الثلاثاء.

وأوضح المنظمون في بيان أن "رابطة اللاعبين المحترفين صادقت رسميا على طلب الإلغاء الذي تقدمت به بازل، في وقت سبق لإدارة الدورة أن أعلنت في منتصف حزيران/يونيو أن تنظيمها سيكون غير مسؤول وغير واقعي بسبب عدم اليقين الطبي والاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالوضع" الصحي.

وستقام النسخة الـ50 من الدورة التي توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها 10 مرات، في الفترة بين 23 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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وتسبب وباء "كوفيد-19" بتعليق موسم كرة المضرب الاحترافي اعتبارا من آذار/مارس الماضي.

وحددت رابطة اللاعبين المحترفين استئناف المنافسات منتصف آب/أغسطس المقبل في الولايات المتحدة بإقامة دورة واشنطن، على ان تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة)، وتليهما بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى (من 31 آب/أغسطس إلى 13 أيلول/سبتمبر) بدون جمهور.

وعلى عكس ترتيبهما المعتاد، ستسبق بطولة الولايات المتحدة بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تم تأجيلها سابقا من موعدها الأولي، وباتت في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر أمام حضور جماهيري حتى 20 ألف متفرج في الأدوار الأولى، وقبلها تقام دورتا الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 أيلول/سبتمبر تواليا.