الاتفاق: أزارو توقف عن التدريبات لحين الاتفاق على تمديد الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أكد خالد الناصر الأمين العام للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي توقف عن التدريبات بانتهاء عقده.
وأعير أزارو في يناير الماضي حتى نهاية يونيو المنصرم، لكن مع تمديد الموسم بسبب التوقف لجائحة كورونا، بات النادي السعودي مطالباً بتمديد عقد الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وأضاف الناصر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلاً :"غير صحيح أننا عاقبنا وليد أزارو، اللاعب عقده انتهى يوم 30 يونيو، ونتفاوض حالياً لتمديد عقد الإعارة ليعود من جديد للمران".
وتابع الناصر :"نتفاوض حالياً من أجل تمديد عقد إعارة اللاعب والتوصل لاتفاق لإرضاء جميع الأطراف، خاصة أن الجميع متفق على التجديد سواء من طرفنا أو النادي الأهلي أو وليد أزارو".
وأنهى خالد الناصر قائلاً :"النادي الأهلي على أعلى مستوى من الاحترافية والمهنية، ويتفهم الموقف جيداً، لكن ما يثار حول موافقة أو رفض الأهلي على تمديد الإعارة فهو أمر يخص إدارة النادي الأهلي وهي وحدها من يمكنها الرد على الأمر".
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