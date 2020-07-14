تونس تكشف موقفها من استضافة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أعلن أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي أن بلاده مستعدة لاستضافة الدورة المجمعة لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 2" قال قعلول :"تونس تقدمت بطلب سابق باستضافة دوري أبطال إفريقيا، لكن لم يصلنا رد حتى الآن".

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وكانت الكاميرون المرشحة الأولى لاستضافة دوري الأبطال هذا الموسم قد أعلنت اعتذارها رسميا عن استضافة الحدث الأبرز للأندية الإفريقية ليفتح الباب لبلاد أخرى.

وأضاف قعلول :"إذا اختار الاتحاد الإفريقي تونس لاستضافة دوري الأبطال سوف ننظر لفتح المجال لحضور الجماهير بأعداد معقولة، وفقاً لبروتوكول طبي لحماية الضيوف من القارة الإفريقية".

وأنهى وزير الرياضة التونسي :"الطلب المُقدم من قبل كان موازياً لطلب الكاميرون في توقيته، والآن لدينا أسبقية في تقديم الطلب قبل دول أخرى، لكننا نتظر رد كاف".