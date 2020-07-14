نتيجة تاريخية.. سام مرسي يشارك في اكتساح ويجان لهال سيتي 8-0

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتسح فريق ويجان أثليتيك ضيفه هال سيتي بنتيجة ساحقة (8-0) في الأسبوع الـ44 لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وتقدم ويجان بسبعة أهداف في الدقائق 2، 27، 32، 37، 40، 42 و45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يختتم حفل الأهداف في شباك هال بالدقيقة الـ65 عن طريق كيران دويل الذي سجل هاتريك.

وشارك المحترف المصري سام مرسي قائد ويجان في المباراة بشكل أساسي وخاض اللقاء كاملا.

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وبات هذا الانتصار هو الأكبر في تاريخ ويجان بعد تسجيل ثمانية أهداف في مباراة واحدة، كما عادلت تلك النتيجة الهزيمة الأثقل في تاريخ هال سيتي.

ورفع الفوز رصيد ويجان إلى 57 نقطة في المركز الثالث عشر، وظل هال سيتي في المركز الثاني والعشرين برصيد 45 نقطة بعد مرور 44 جولة.

يُذكر أن هال سيتي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 18 مباراة له في "تشامبيونشيب"، ليحتل الفريق حاليا المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب المسابقة.