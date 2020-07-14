كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة من المران المسائي اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.
وجاء قرار كارتيرون بعدما أدى اللاعبون تدريباً صباحياً قوياً اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق وكذلك الناشئون الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.
وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعداداً لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل ودياً خلال معسكر الفريق السكندري.
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