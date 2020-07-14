محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
تعادل فريق وست بروميتش ألبيون بدون أهداف مع فريق فولهام ضمن منافسات الجولة 44 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
أحمد حجازي أنقذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 21 بعد إبعاد الكرة من على خط مرمى فريقه قبل مهاجم فولهام ليحمي شباك فريقه من الإصابة.
التعادل رفع رصيد وست بروميتش إلى 82 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليدز المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الوصيف.
وفي حالة فوز فريق برينتفورد في الجولة الحالي سيرفع رصيده إلى 81 نقطة ليشكل خطورة كبيرة على وصافة وست بروميتش ألبيون للمسابقة.
ويتبقى في المسابقة الإنجليزي جولتين فقط لتحديد المتأهين إلى بريميرليج، والهابطين للدرجة الأدنى، ويحتاج وست بروميتش للحفاظ على المركز الثاني للتأهل مباشرة دون الحاجة لخوض دورة تأهيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيادة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع فولهام في الطريق إلى بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.