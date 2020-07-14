صلاح محسن يوضح لمصراوي موقفه من العودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، أنه يركز مع فريقه في الفترة الحالية ويستعد بشكل جيد لعودة الدوري المصري.
وقال محسن، في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن النادي الأهلي لم يتواصل معه في الفترة الجارية بخصوص استعادة خدماته.
وأضاف أنه مستمر مع سموحة حتى نهاية الموسم الحالي، ويسعى لتقديم أداء مميز مع الفريق تحت قيادة حمادة صدقي.
جدير بالذكر أن صلاح محسن تمت إعارته إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ستة أشهر، وشارك اللاعب بصفة اساسية مع الفريق قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.
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