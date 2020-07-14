مران الأهلي.. حمدي فتحي يشارك في الـ"تراي ماتش".. وفقرة للتصويب على المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة بطول الملعب "تراي ماتش" ، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية.

وشهد مران الأهلي، مشاركة حمدي فتحي في الـ"تراي ماتش"، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

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وخصص الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر، فقرة في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتصويب على المرمى.

وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة.