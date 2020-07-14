جدو يعلق على خسارة هال سيتي 7-0 في شوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق محمد ناجي جدو، لاعب الجونة، على تأخر فريقه السابق هال سيتي بنتيجة ساحقة (7-0) في الشوط الأول أمام ويجان أثليتيك في الأسبوع الـ44 لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وتأخر هال سيتي أمام ويجان بسبعة أهداف في الدقائق 2، 27، 32، 37، 40، 42 و45 من عمر الشوط الأول.

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ونشر محمد ناجي جدو مهاجم هال سيتي السابق صورة من نتيجة الشوط الأول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب باللغة الإنجليزية: "ما هو الخطأ بالضبط في هال؟".

ولم يحقق هال سيتي سوى فوز وحيد في آخر 17 مباراة له في "تشامبيونشيب"، ويحتل الفريق حاليا المركز الـ22 (الثالث من القاع) في جدول ترتيب المسابقة وفي جعبته 45 نقطة من 43 مباراة.

يُذكر أن جدو (35 عاما) لعب لهال سيتي على سبيل الإعارة من الأهلي في موسم (2012-13)، وسجل خمسة أهداف في 12 مباراة لعبها في "تشامبيونشيب"، كما شارك في مباراتين كبديل مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم (2013-14).