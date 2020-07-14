لاعب مصر المقاصة يطلب فسخ تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأوغندي خالد أوتشو، لاعب وسط مصر المقاصة، أصبح على وشك فسخ عقده مع النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لموقع "kawowo" الأوغندي، أكد وكيل اللاعب، ستيفنسون كاكوزا، أن خالد أوتشو لديه مستحقات متأخرة تصل إلى ما يقرب من سبعة أشهر.

وأشار وكيل خالد أوتشو إلأى أن اللاعب تقدم بطلب لإنهاء عقده مع المقاصة لعدم حصوله على مبلغ 300 مليون شيلينج أوغندي (ما يزيد عن 80 ألف دولار).

Advertisements

وأكد الموقع الأوغندي أن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه، مع نسخ إلى اتحاد كرة القدم الأوغندي، الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضافت أن نادي مصر المقاصة لم يستجب حتى الآن، رغم أن اللاعب استمر في التدريبات مع الفريق وشارك في مران اليوم الثلاثاء.

وانتقل أوتشو إلى مصر المقاصة بشهر يوليو 2019 بعد مشاركته مع منتخب أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر، قادما من نادي تشرشل براذرز الهندي في صفقة انتقال حر.

يُذكر أن خالد أوتشو (26 عاما) لعب مع المقاصة تسع مباريات في بطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الحالي، واستطاع أن يسجل هدفا وحيدا وكان ذلك في ظهوره الأول بمباراة أسوان.