تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدماً على نوريتش سيتي بهدف

أنهى نادي تشيلسي الشوط الأول متفوقاً على نظيره نوريتش سيتي بهدف، وذلك في المباراة التي تقام بينهما ستامفورد بريدج، وذلك أولى مباريات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.
هدف تشيلسي جاء في الدقيقة الأخيرة منالوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو.
يذكر أن نادي تشيلسي يدخل المباراة محتلا المركز الثالث بترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويأملفي اقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في حين يدخل نوريتش سيتي المباراة دون أي أهداف حيث أنه هبط رسميا لدوري الدرجة الأدنى بعد أن جمع 21 نقطة فقط خلال الـ 35 جولة الماضية.
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