شاهد.. محمود الشامي يجتمع مع أندية الغربية

عقد محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق، جلسة اليوم الثلاثاء، مع عدد من أندية الغربية، لمناقشة حقوق الأندية في تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وآخر المستجدات حول انتخابات الجبلاية. الكرة وآخر المستجدات حول انتخابات الجبلاية. وحضر الاجتماع مسئولي أندية: طنطا وبسيون وغزل المحله وصيد المحله وبلديه المحله َالسنطه وشباب زفتي وسمنود وماليه كفر الزيات ونيوكاسل طنطا. َالسنطه وشباب زفتي وسمنود وماليه كفر الزيات ونيوكاسل طنطا. كان محمود الشامي أعلن نيته في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد النائب بعدما غاب الدورة الماضية عن الانتخابات بسبب بند الـ8 سنوات. Advertisements

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