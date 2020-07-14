وست بروميتش يشيد بأداء أحمد حجازي أمام فولهام

أشاد نادي وست بروميتش الإنجليزي بمدافع الفريق أحمد حجازي، وذلك بعد أداء المحترف المصري في مباراة فريقه أمام فولهام، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب". فولهام، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب". وشارك المحترف المصري أحمد حجازي أساسياً في مباراة فريقه أمام فولهام والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الرابعة والأربعين من المسابقة. فولهام والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الرابعة والأربعين من المسابقة. وقدم حجازي أداءاً جيداً رفقة فريقه، حيث زاد عن مرماه بأكثر من فرصة هدف محقق، ليشيد نادي وست بروميتش بأداء مدافعه عبر المنصة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا له من أداء، حجازي". من فرصة هدف محقق، ليشيد نادي وست بروميتش بأداء مدافعه عبر المنصة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا له من أداء، حجازي". يذكر أن نادي وست بروميتش يحتل وصافة ترتيب دوري التشامبيونشيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد المتصدر، وذلك قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

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