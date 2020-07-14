أوتشو يطلب فسخ عقده مع المقاصة

طلب اللاعب الأوغندي خالد أوتشو نجم خط وسط فريق مصر المقاصة فسخ عقده مع ناديه.
وتقدم أوتشو بطلب رسمي للجهاز الفني للسماح له بالرحيل نتيجة عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من 6 شهور، وانضم أوتشو للمقاصةبداية هذا الموسم.
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود عاشور حكمًا لمباراة المقاصة والطلائع الودية غدًا بملعب جهاز الرياضة العسكري في أول لقاء وديبعد أزمة كورونا.
ويعاون عاشور كلًا من محمود أبو الرجال وهاني خيري، وخضع طاقم الحكام اليوم الثلاثاء، لإجراء مسحات كورونا، استعدادًا لإدارة المباراة غدًا الأربعاء.
وكان اتحاد الكرة حدد يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لعودة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، على أن يعلن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.
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