أهلي جدة يرد على فسخ عقد دجانيني تفاريس

رد نادي أهلي جدة علي قيام دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بفسخ تعاقده.

نشر نادي أهلي جدة بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :

"تؤكد إدارة النادي الأهلي، بأنها قامت بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بمحترف الفريق الكروي الأول دجانيني تفاريس، خلال الفترة الماضية، وانه لا صحة علي الإطلاق لتراكم رواتب لاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي.

وأوضحت الإدارة أن مستحقات اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط،

مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد كافة رواتب ومستحقات اللاعبين.

وأكدت إدارة النادي أنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية النظامية اللازمة لحفظ الحقوق التعاقدية مع اللاعب وكافة اللاعبين المتعاقدين مع النادي. "

وكان وكيل أعمال دجانيني قام بفسخ عقده رسميًا مع اهلي جدة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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وانضم دجانيني صاحب 29 عاما إلى صفوف أهلي جدة موسم 2018 قادمًا من صفوف

سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة قدرت قيمتها بـ10.5 مليون يورو.

وشارك مع اهلي جدة في 56 مباراة رسمية في مختلف المسابقات والبطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وصنع 10 آخرين.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي السعودي الودية استعدادًا لاستئناف دوري المحترفين