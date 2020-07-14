اتحاد اليد يقرر إجراء الفحوصات الطبية للاعبي المنتخبات الوطنية

تجري اللجنة الطبية باتحاد اليد برئاسة الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد وخبير الطب الرياضى، السبت المقبل، المسحة الأولى للاعبى المنتخب الوطنى الأول، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمونديال العالم لليد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها السابعة والعشرين بمشاركة 32 منتخباً، وذلك في يناير من العام 2021.

كما ستجري اللجنة الطبية مسحات لفحص لاعبي

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منتخبي الناشئين والشباب في إطار استعداداتهما للبطولات المقبلة.

ومن جانبه أكد محمود العدل أن اتحاد اليد المصري حريص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على لاعبي المنتخب الوطني، مشيراً أن القيادة السياسية توفر كافة الاحتياجات والامكانيات من أجل إنجاح الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل.

كما أكد العدل أن اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر يوفر كافة الامكانيات والدعم للجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، مشيرا أن الاتحاد يبحث إقامة معسكر خارجي يتخلله بعض المباريات الودية القوية، بالإضافة لإقامة دورة ودية دولية داخل مصر تضم عدد من المنتخبات العربية والأوروبية، من أجل رفع معدل كفاءة لاعبي المنتخب قبل انطلاق مونديال اليد.

كما أضاف العدل أن اتحاد اليد يستهدف التتويج بلقب كأس العالم لليد بصفته مقام في مصر، وذلك لإكمال سلسلة الإنجازات التي تشهدها منظومة اليد في الفترة الأخيرة.