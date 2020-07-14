محمود عاشور حكمًا لودية الطلائع والمقاصة غدًا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود عاشور حكمًا لمباراة المقاصة والطلائع الودية غدًا بملعب جهاز الرياضة العسكري في أوللقاء ودي بعد أزمة كورونا.
ويعاون عاشور كلًا من محمود أبو الرجال وهاني خيري، وخضع طاقم الحكام اليومالثلاثاء، لإجراء مسحات كورونا، استعدادًا لإدارة المباراة غدًا الأربعاء.
وكان اتحاد الكرة حدد يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لعودة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، على أن يعلن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.
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