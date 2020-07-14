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محمود عاشور حكمًا لودية الطلائع والمقاصة غدًا

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قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود عاشور حكمًا لمباراة المقاصة والطلائع الودية غدًا بملعب جهاز العسكري في أول

لقاء ودي بعد أزمة .

ويعاون عاشور كلًا من محمود أبو الرجال وهاني خيري، وخضع طاقم الحكام اليوم

الثلاثاء، لإجراء مسحات كورونا، استعدادًا لإدارة المباراة غدًا الأربعاء.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لعودة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، على أن يعلن الجدول خلال الأيام القليلة المقبلة.

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