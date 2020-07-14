غدًا.. اتحاد جدة يواجه نجران وديًا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نجران غداً الأربعاء في أولى ودياته بمعسكر الفريق المقام حالياً في عسير.
واصل اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره في منطقة عسير؛استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي.
وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.
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