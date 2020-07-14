غدًا.. اتحاد جدة يواجه نجران وديًا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نجران غداً الأربعاء في أولى ودياته بمعسكر الفريق المقام حالياً في عسير. واصل اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره في منطقة عسير؛ استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي. استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين Advertisements حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة. إقرأ أيضًا: الاتحاد السعودي يعاقب فهد المولد

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