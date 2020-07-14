الاتحاد السعودي يعاقب فهد المولد

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن قيام نادي اتحاد جدة بتوقيع عقوبة على فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن المولد ارتكب خطأ كبيرًا عندما انسحب من معسكر الفريق، لذلك سيتم تطبيق اللائحة الداخلية عليه، وتوقيع عقوبة ضده.

وأضاف أن المولد أحد أبناء النادي،ولا يُمكن لمجلس الإدارة أن يأخذ حقه، وسيقف بجانبه، في حال ثبوت وجود متأخرات مالية له.

وعاد المولد لمعسكر الفريق ذلك بعد نجح التدخلات شرفية من ضمنها عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضية في إعادة اللاعب لمعسكره بعد و بإنهاء أزمة مستحقاته.

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كان فهد المولد غادي معسكر الفريق بمدينة أبها بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى إدارة النادى، حيث طالب بالحصول عليها قبل العودة.

الجدير بالذكر أن فهد المولد مهاجم اتحاد

جدة تعرض لعقوبة خلال العام الماضي من قبل لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة ليُعاقب بالإيقاف لمدة سنة.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.