نقدم لكم أهداف مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 في افتتاح مباريات الجولة الـ 36، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “تشيلسي ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت أونو الإيطالية، على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج“.

إليكم تشكيل الفريقين اليوم..

تشكيلة تشيلسي: كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبيلكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – لوفتس تشيك – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ويليان بورجيس – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.

تشكيلة نوريتش سيتي: تيم كرول – ماكس ارونز – بين جودفري – تيم كلوس – لوريس – ألكساندر تيتيي – اونيل هيرنانديز – كيني مكلين – لوكاس روب – تود كانتويل – جوسيب درميتش.

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